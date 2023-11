Oroscopo di oggi, grandi novità in arrivo: ecco per chi

Novembre parte in salita per Toro, Leone e Acquario. Nuove conoscenze, invece, per Gemelli, Vergine e Sagittario.

Oroscopo di oggi: giovedì 2 novembre

Ariete: spesso le tue scelte sono mosse dal desiderio di mostrarti forte agli occhi degli altri. Novembre è il mese del risveglio, le stelle ti metteranno davanti ad una scelta importante.

Toro: i Pianeti in opposizione hanno generato malumori e contrasti. La prima parte del mese ti potrebbe far mettere tutto in discussione, meglio restare dietro le quinte. Dalla seconda metà di Novembre ritroverai la guadagnata serenità.

Gemelli: in questi giorni hai bisogno di ricominciare da zero e dimenticare tutte le cose negative che hai affrontato fino ad ora. Saturno dissonante ti costringerà a dare un taglio netto. Dall’8 del mese Venere sarà favorevole, aiutando nuove conoscenze.

Cancro: la parola d’ordine è relax. Devi darti delle priorità, per impiegare le tue energie nelle cose importanti. La Luna nel segno ti guiderà in una decisione non facile, anche a livello sentimentale. Giove veglia su di te, non aver paura di farti valere.

Leone: il quadro astrale è nervoso, ricordati di non perdere la pazienza e di ponderare le parole. Le coppie in crisi potrebbero dover recuperare l’affinità perduta. Se ricambiato dai tutto te stesso, ma nascondi anche la tua vulnerabilità con la rabbia.

Vergine: Marte, Sole e Luna sono favorevoli. Adesso è tempo di guardare al futuro. Potrebbe riemergere qualche malumore passato, ma non sarà difficile risolverlo. Chi sta ancora cercando l’anima gemella potrebbe fare un incontro importante.

Bilancia: hai faticato a trovare il tuo equilibrio, ma presto riacquisterai una serenità interiore che ti darà nuova energia. Circondati di persone positive, ti infonderanno le giuste sicurezze.

Scorpione: senti la necessità di dimostrare quanto vali. Anche nei momenti di calma sei sempre alla ricerca di una piccola disputa, lavorativa o sentimentale, per metterti in gioco. Ora, però, è il momento di rilassarsi e concentrarti su ciò che ti fa stare bene.

Sagittario: ha dovuto affrontare alcuni rifiuti e senti il bisogno di una vittoria personale. Da domani la fortuna girerà, portando con sé nuovi incontri. Se ricevi un invito è il momento giusto per accettarlo.

Capricorno: chiusa una porta si apre un portone. Una storia che non è andata bene, lascerà il posto ad un incontro importante. Marte, Giove e Saturno sono favorevoli, approfittane per lanciarti in nuovi progetti lavorativi. Per le coppie in crisi Novembre sarà un mese di confronto.

Acquario: le prime settimane del mese ti metteranno alla prova. È importante circondarsi di persone care, amici e partner, che ti sappiano sostenere.

Pesci: Venere sarà nel segno dalla prossima settimana. Per coloro che hanno un progetto in ballo è il momento giusto di lanciarsi. Credere in te stesso ti renderà più felice.