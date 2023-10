L’oroscopo di oggi, martedì 31 ottobre, preannuncia grandi novità per Cancro, Leone e Pesci. Venere nel segno per Ariete, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi: martedì 31 ottobre

Ariete: una Venere sincera e generosa rivelerà piacevoli distrazioni. Impara ad abbandonare le situazioni difficili, senza creare discussioni superflue. Fino a mercoledì ci potrebbero essere delle tensioni da superare. Prendi le decisioni economiche con cautela, potrebbero insorgere spese impreviste.

Toro: il quadro astrale ti tutela da cattivi incontri. L’opposizione di Sole, Marte e Mercurio è passeggera. Se qualcuno ha cercato di screditarti, presto sarà fatta giustizia. Sul fronte lavorativo ci saranno delle scelte da prendere, rivedendo un po’ le proprie prospettive.

Gemelli: oggi sarà una giornata da vivere a due velocità. Attenti e meticolosi sul lavoro, più rilassati con il partner. La Luna è nel segno, se sei alla ricerca di una nuova avventura è il momento giusto. La tua mente non si ferma mai, ricorda di prenderti del tempo per te stesso.

Cancro: hai nuove progetti lavorativi, ma per realizzarli ti servirà un po’ di aiuto. Circondati di validi collaboratori e trova il giusto equilibrio. Venere e Giove favorevoli facilitano un recupero. Previsti nuovi incontri sul fronte sentimentale.

Leone: la passionalità è un ottimo carburante per affrontare questo periodo. Evita discussioni e contrasti. Nel lavoro pensa ai progetti per il nuovo anno e risolvi i dubbi lasciati in sospeso. Questo periodo funge da ponte, l’ultima parte dell’anno riserverà risultati positivi.

Vergine: ancora molti pensieri per coloro che hanno un’attività in proprio, ma la competenza è il miglior biglietto da visita. Le stelle portano idee vincenti. Oggi sarà una giornata stancante, che potrebbe riservare qualche malumore. Sul profilo sentimentale non sottovalutare i nuovi incontri.

Bilancia: il partner ti accusa di scarsa complicità e non ha tutti i torti. Hai molti pensieri, ma impara a non riversare le preoccupazioni sulla coppia. Venere nel segno aiuterà a sanare qualche contrasto, anche all’interno della relazione. Il quadro astrale è vivido e dinamico, ma richiede un’attenta partecipazione.

Scorpione: non lasciare che il maltempo freni la voglia di allenarti. L’attività fisica è un’ottima valvola di sfogo. È il momento di mettersi in gioco, il passaggio di tre pianeti nel segno è un elemento di forza di cui bisogna approfittare. Venere aiuterà a recuperare un sentimento che potrebbe essere stato sottovalutato.

Sagittario: le accurate scelte delle scorse settimane cominciato a dare i loro frutti. Sul lavoro cresce la stima nei tuoi confronti. È un periodo pieno di nuove idee, sfruttale e premia la creatività. Hai abbandonato i sentimenti per impegnarti sul lavoro, ma tutto cambierà dalla prima settimana di novembre.

Capricorno: Mercurio suggerisce di evitare un faccia a faccia con la propria emotività. È un periodo in cui hai bisogno di stare per contro tuo, non sentirti in colpa a rifiutare un’uscita con gli amici. I primi giorni di novembre riservano nuove occasioni.

Acquario: la parola d’ordine è serenità. Evita i conflitti e recupera l’equilibrio. Non lasciare niente al caso, affronta le sfide con spirito critico e razionalità. Quella che sembrava un’amicizia, dopo la prima settimana di novembre, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Pesci: Venere ti invita a non fare un passo indietro solo perché hai ricevuto un rifiuto. Guarda al futuro con speranza. L’allineamento astrale aiuta il lavoro. Concentrati sulla coppia o sulle nuove conoscenze.