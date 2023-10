Cosa riservano le stelle per il weekend? L’amore è nell’aria per Ariete, Vergine e Capricorno. La Luna dissonante crea qualche difficoltà a Cancro e Bilancia.

L’oroscopo di oggi: sabato 28 ottobre

Ariete: la Luna nel segno è un importante elemento di forza. Ora è il momento giusto per trovare l’anima gemella, apriti all’amore. Sul fronte lavorativo sono in arrivo proposte importanti, ma non dimenticarti di pensare anche a te stesso. Ti piace il rischio e l’avventura, ma questo può essere anche una fonte di stress.

Toro: con Giove favorevole un conflitto lavorativo si risolverà nel migliore dei modi. Le opposizioni planetarie del periodo, tuttavia, ti porteranno a rivedere alcuni investimenti e il tuo ruolo in azienda. Fai attenzione se hai un’attività in proprio. Usa attentamente le parole, alcuni tuoi atteggiamenti provocatori potrebbero essere fraintesi e creare malumori.

Gemelli: ogni rischio deve essere calcolato, soprattutto sul piano finanziario. L’amore è in pausa, anche se si tratta di un momento di passaggio si potrebbero creare delle tensioni nella coppia. Non lasciarti andare ad inutili polemiche. Tieni sempre tutto sotto controllo.

Cancro: la giornata di oggi potrebbe essere più faticosa del previsto. Le stelle, però, rivelano uno dei segni più forti. Ti troverai ad affrontare una scelta che rimetterà in gioco la tua vita. Circondati di persone positive e valuta le tue compagnie, soprattutto in vista del prossimo anno. La Luna dissonante potrebbe creare qualche contrasto.

Leone: ti senti un po’ insoddisfatto e hai voglia di dimostrare quanto vali. Attenzione alle questioni legali, pondera ogni decisione. Sul fronte economico non ci sono cambiamenti in vista, ma non abbassare la guardia.

Vergine: è la tua occasione per realizzare grandi progetti lavorativi pensando al 2024. Organizza bene il tuo tempo e non arrivare all’ultimo minuto. Saturno in opposizione ti ricorda che non si può fare tutto insieme. Nel weekend importanti sorprese amorose.

Bilancia: la Luna in opposizione crea qualche disagio. Discussioni in vista, tra sabato e domenica cerca di fare buon viso a cattivo gioco e non cedere ad inutili polemiche. Sii cauto sul lavoro, non prendere decisioni affrettare che riguardano il futuro. Dalla seconda settimana di novembre Venere sarà nel segno, non rinunciare ad occasioni che potrebbero rivelarsi importanti.

Scorpione: stai affrontando un periodo di grande insoddisfazione. Ora è il momento di ribellarsi, per ritrovare il proprio equilibrio interiore. Sole, Mercurio e Marte sono favorevoli. Anche Saturno può rivelarsi un aiuto prezioso. Chi ha cambiato lavoro riceverà più sicurezza.

Sagittario: il tuo ottimismo ti consente di fare progetti a lunga scadenza. Venere dissonante consiglia di rivedere alcune decisioni a livello sentimentale. È il momento giusto per chi vuole fare nuovi incontri o vivere un’avventura. Chi ha un’attività in proprio avrà piacevoli sorprese sul fronte economico.

Capricorno: hai spesso messo l’amore in secondo piano. È ora di cambiare. Le stelle invitano a fare nuove scelte e lasciarsi andare alla passione. Non pensare con razionalità, altrimenti vivrai di rimpianti. Novità in arrivo per chi sta pensando di cambiare casa.

Acquario: sono giorni di incertezza, in cui ti senti nervoso e irrequieto. Una relazione non ti rende tranquillo, nella coppia ci potrebbero essere delle distanze da colmare. Evita decisioni affrettate, almeno fino a domenica. Asseconda la voglia di uscire dagli schemi, ma per avere successo ricordati di pianificare.

Pesci: hai ricevuto una conferma o un risultato migliore del previsto. Questo ti ha dato la forza per prendere scelte importanti. Stanno per arrivare nuove opportunità lavorative. Novembre sarà il mese dell’amore. Venere in opposizione chiede maggiore attenzione all’intimità della coppia, che potrebbe essere stata un po’ trascurata.