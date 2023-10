In questa giornata di domenica 22 ottobre, molte sfide e novità attendono i segni dello zodiaco. A svelarci cosa potrebbe accadere è l’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox. Di seguito i segni ai quali dobbiamo prestare attenzione.

Oroscopo 22 ottobre, le previsioni per i segni più o meno fortunati

Toro

Per i nati sotto questo segno, c’è molta testardaggine. Nonostante tutto riuscite a comprendere che lavorare sotto traccia può essere comunque un fattore positivo. Per questo motivo è importante fare attenzione a chi si ascolta.

Bilancia

Per i Bilancia ci sono belle notizie sul fronte professionale. Una situazione bloccata potrà sistemarsi e chissà, sarà possibile progettare l’avviamento di una nuova attività. Occhio ai cambiamenti che verranno messi in atto: non li temere.

Scorpione

Gli Scorpione saranno chiamati a fare attenzione allo stress che è sempre in agguato. Sul lavoro per chi ha progetti all’attivo potrà rendersi conto che funzionano meglio di quanto preventivato. Occhio alle questioni economiche. Ci sono certamente situazioni nate diverso tempo fa che potrebbero portare a risvolti interessanti.

Capricorno

I Capricorno potrebbero aver bisogno di soldi per portare avanti i propri progetti. Fate attenzione perché c’è chi vorrebbe ostacolarvi e farvi fare brutta figura. Non fatevi intimorire e andate avanti per la vostra strada. Bene sul lato sentimentale: le cose potrebbero farsi interessanti per i single.