Scopriamo tutte le previsioni per la giornata di venerdì 20 ottobre per ogni segno zodiacale. L’oroscopo prevede importanti novità nell’ambito del lavoro, dell’amore e della salute.

Oroscopo di venerdì 20 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Ariete: è il momento che aspettavate per farvi avanti e dimostrare i vostri sentimenti. Ci sarà qualche polemica, ma sicuramente riuscirete a risolvere tutto, trovando la vostra forza nell’amore;

Toro: anche per questo segno ci saranno grandi novità per quanto riguarda l’amore, che sarà travolgente. Avrete molti impegni e tante cose a cui pensare, ma i sentimenti e le emozioni vi permetteranno di essere sempre leggeri;

Gemelli: siete un po’ affaticati, dormite male e avete tanta confusione in testa. Forse dovreste cercare di puntare di più sui rapporti con le persone care, che potrebbero aiutarvi. Anche il lavoro vi metterà un po’ sotto pressione;

Cancro: siete un po’ stressati e infastiditi, ma dovrete cercare di distaccarvi dalle tensioni che vi circondano. Cercate di concentrarvi sul lavoro, perché potrebbero esserci degli importanti progetti in vista;

Leone: sarà una giornata di incontri importanti, sia per quanto riguarda l’amicizia che la famiglia e l’amore. Siete pronti a chiedere qualcosa di più, ma è giusto perché voi siete persone che date sempre tutto. Non sottovalutate il vostro lavoro;

Vergine: anche per voi ci saranno grandi novità per quanto riguarda l’amore, sia per le coppie che per le persone single. Ricordatevi, però, che non è possibile tenere tutto sotto controllo e che dovrete cercare anche di delegare in alcune occasioni, anche sul lavoro;

Bilancia: siete particolarmente agitati e nei rapporti è meglio non fare passi troppo azzardati. Sarete un po’ sotto pressione sul lavoro e questo potrebbe rendervi più stanchi ed irascibili. Non riversate sentimenti negativi sugli altri;

Scorpione: siete un po’ preoccupati, anche nella sfera sentimentale. Forse è solo un momento di stanchezza, ma pensate che potete anche concedervi una giornata di riposo, in cui pensare solo alle cose belle e alla vostra famiglia;

Sagittario: avete voglia di cambiamenti positivi. Fortunatamente sul lavoro sembrano esserci delle proposte importanti all’orizzonte, che non dovrete sottovalutare. Forse è il momento di cogliere l’attimo e di fare un passo avanti;

Capricorno: avete una buona energia e ci saranno delle scelte importanti da fare sia per quanto riguarda i rapporti che la vostra sfera professionale. Cercate di essere prudenti e di ragionare bene sulle cose, prima di buttarvi;

Acquario: è in arrivo una bellissima emozione, che vi travolgerà completamente. Avrete grandi soddisfazioni e sarà una giornata davvero molto positiva. Cercate di concentrarvi su voi stessi e su ciò che vi piace fare;

Pesci: è il momento di organizzare qualcosa di bello per svagarsi un po’. Siete sempre molto concentrati sul lavoro, ma meritate anche una giornata più leggera e tranquilla, magari con persone che riescono a farvi ridere.