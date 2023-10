Scopriamo tutte le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 19 ottobre, per ogni segno zodiacale

Tutte le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, giovedì 19 ottobre 2023. Come di consueto, scopriamo segno per segno quali sono le novità in serbo per la giornata di oggi in amore, al lavoro e nei rapporti sociali.

Oroscopo di giovedì 19 ottobre: le previsioni segno per segno

Ariete: In questi giorni avete voglia di mettervi in gioco e impegnarvi in quello che fate. Avrete solo dei vantaggi da questo approccio sia per quanto riguarda l’amore, sia per quanto riguarda la vostra vita professionale.

Toro: Il tuo ruolo verrà difficilmente messo in discussione, ma potrebbe essere che qualche progetto non andrà a buon fine. In quel caso nonn disperare, i prossimi giorni potrebbero essere utili per trovare la soluzione più adatta.

Gemelli: Nei primi momenti della giornata avrete qualche difficoltà, ma con il pasare delle ore le cose andranno sempre migliorando. Avete anche qualche fastidio fisico, quindi non affaticatevi troppo.

Cancro: Venere e Marte transitano in tuo favore e questo ti permettà di avere grossi vantaggi nei prossimi giorni. La vita professionale riserverà delle buone soprese e quindi state con gli occhi ben aperti.

Leone: Avrete stelle migliori nella seconda parte della settimana rispetto che nella prima, ma per voi il periodo non è comunque dei migliori per alcuni problemi che vi agitano sul lavoro. Abbiate pazienza e ben presto risalirete la china.

Vergine: Avete molte responsabilità e in questo momento vi sentite un po’ schiacciati e affaticati. Attenzione alle problematihe famigliari, il silenzio spesso non paga: parlate subito.

Bilancia: I problemi fisici delle scorse settimane vi hanno imposto un fermo, ma adesso le cose possono solo che migliorare. In amore fate attenzione ai vostri ex, potrebbero tornare alla carica.

Scorpione: Ogni novità lascia dietro di sè qualche scompenso e ultimamente di novità voi ne avete vissute parecchie. Dopo il 23 però ci saranno altre novità importanti che porteranno a nuovi miglioramenti nella vostra vita.

Sagittario: Avrete dei contrasti da risolvere, ma con la calma riuscirete a farvi valere. State attenti ai rapporti con gli altri soprattutto tra oggi e domani, nella socialità andrete meglio nel fine settimana.

Capricorno: Scelte importnti per voi tra poco, nella casa, in amore e in ambito professionale. Voi solitamente siete lenti nel decidere perché non volete assumervi troppi rischi, ma ora si smuoverà qualcosa. I cuori solitari troveranno qualcuno che li farà emozionare.

Acquario: A fine anno vi serviranno più soldi, perciò fate attenzione alle spese in queste settimane, o altrimenti il portafoglio presto piangerà. Venere non è più contraria, ma al momento non sei convinto di impegnarti in una relazione.

Pesci: Negli ultimi anni vi è capitato di tutto: avete passato delle disfatte che adesso vi fanno temere. Cercate di andare oltre alle vostre preoccupazioni. Attenzione in amore, le coppie di lunga data potrebbero accusare dei problemi così come quelle più ‘giovani’, soprattutto se ci sono state troppe bugie tra i partner.