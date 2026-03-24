Cosa decide la Corte Suprema sul diritto di chiedere asilo al confine

La Corte Suprema ha esaminato la richiesta del governo di ripristinare una politica di "metering" che limita l'accesso all' asilo ai valichi di frontiera e determina se chi viene fermato in Messico abbia davvero "arrivato negli Stati Uniti".

Il 24 marzo 2026 la Corte Suprema ha ascoltato le argomentazioni su una controversia che riguarda il diritto degli stranieri di chiedere asilo nei valichi lungo la frontiera con il Messico. In discussione c’è la possibilità per l’esecutivo di ripristinare una pratica nota come metering o turn back, sospesa nel 2026, che consentiva agli agenti di trattenere o respingere chi si presentava al confine prima di esaminare le richieste di protezione. La questione legale è tecnicamente circoscritta ma ha conseguenze umanitarie e politiche molto ampie.

Il cuore del caso è una disputa lessicale con effetti pratici: la legge sull’immigrazione impone che chi “arriva negli Stati Uniti” o arriva in un porto di ingresso abbia il diritto di essere ispezionato e, se del caso, di presentare domanda di asilo. L’amministrazione sostiene che le persone fermate sul lato messicano non soddisfano quella condizione, mentre i gruppi per i diritti dei migranti ribattono che la funzione della norma è proprio garantire che chi bussa alla porta ottenga una possibilità di protezione.

Argomenti del governo e posizione della Corte

Nell’udienza il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che l’esecutivo deve conservare una discrezionalità ampia per gestire gli afflussi e prevenire il sovraffollamento ai valichi. I rappresentanti legali dell’amministrazione hanno insistito sul fatto che non si può considerare “arrivato” un migrante che resta fisicamente in Messico: per loro, la territorialità è l’elemento decisivo. Alcuni giudici conservatori hanno posto domande che segnalano empatia verso questa lettura, cercando di definire dove finisca la nozione di arrivo e quale ruolo abbia il controllo operativo dei varchi nella politica migratoria.

Questioni costituzionali e pratiche

La Corte dovrà bilanciare il principio che garantisce accesso all’asilo con il potere dell’esecutivo di amministrare i confini. Se i giudici accoglieranno la tesi governativa, l’amministrazione potrebbe sentirsi autorizzata a riattivare il metering senza limiti precisi, rendendo effettive politiche che, nella pratica, tengono i richiedenti in territori stranieri in attesa di un’opportunità di accesso alla procedura.

Le ragioni dei gruppi per i diritti e il contesto storico

I ricorrenti, rappresentati da organizzazioni come Al Otro Lado e dal Center for Gender & Refugee Studies, sottolineano che il legislatore ha voluto tutelare la possibilità di chiedere protezione a chiunque si presenti a un valico. I legali delle organizzazioni hanno ricordato origini storiche della norma e le condizioni drammatiche in cui molte persone restano quando vengono respinte o lasciate in lunga attesa sul lato messicano, esponendole a rischi di violenza e sfruttamento.

Il contesto non è nuovo: prassi simili erano emerse già nel 2016 e la strategia fu formalizzata nel 2018; fu revocata dall’amministrazione del 2026. La Corte d’appello del Ninth Circuit nel 2026 aveva stabilito che la legge impone l’ispezione di chi “arriva” anche se si trova ancora a ridosso del confine, decisione che ora è al centro del ricorso dell’esecutivo davanti alla Corte Suprema.

Testimonianze e impatto umano

Durante le udienze e nelle iniziative pubbliche le storie personali hanno messo in luce l’effetto concreto della politica: un richiedente ha raccontato ferite e traumi subiti nel suo paese d’origine e la frustrazione di non essere stato ricevuto nonostante avesse fatto presente la sua paura di essere ucciso. I sostenitori dei diritti umani ricordano che dietro le formule legali ci sono persone che chiedono protezione e che un verdetto a favore del governo amplierebbe le barriere all’accesso all’asilo.

Possibili conseguenze e tempistica

Un verdetto favorevole all’amministrazione potrebbe non avere effetti immediati in termini pratici, ma aprirebbe la strada a una maggiore libertà per l’esecutivo di limitare chi può entrare per presentare una domanda di protezione. Le organizzazioni legali avvertono che una simile decisione offrirebbe un precedente per restrizioni ulteriori e metterebbe a rischio il diritto di detenere un esame individuale delle paure di persecuzione.

La Corte ha indicato di poter emettere la pronuncia entro la fine di giugno. Qualunque sia il risultato, la sentenza avrà un peso significativo sul modo in cui gli Stati Uniti gestiranno l’accesso all’asilo ai loro confini e sul rapporto tra poteri esecutivo e obblighi legali di tutela internazionale.