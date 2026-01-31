Cosa Succederà in Italia il 31 Gennaio 2026: Eventi e Novità da Non Perdere

Il 31 gennaio 2026, l'Italia sarà teatro di eventi politici e sportivi di grande rilevanza. Queste manifestazioni promettono di attirare l'attenzione di cittadini e media, offrendo un'opportunità unica per partecipare attivamente alla vita pubblica e al panorama sportivo nazionale. Non perdere l'occasione di essere parte di questo momento storico!

Iniziative politiche di rilievo

InGranozzo Monticello, presso il Villaggio Azzurro-Novarello, alle ore 9.30 avrà luogo l’incontro intitolato “Ricominciare dalla politica: una proposta per costruire il futuro del Paese”.

Questo evento, organizzato dallaRete Popolarein collaborazione con il Circolo delle Imprese, vedrà la partecipazione di figure politiche come il vicepremierTajanie i ministriZangrilloePichetto Fratin, con l’obiettivo di discutere strategie per il futuro.

Conferenze e congressi

Nella capitale,Roma, l’Hotel Ergife ospiterà, alle ore 14.00, un congresso diDemocrazia Sovrana e Popolare, con la presenza di ospiti internazionali, tra cui è previsto un intervento in collegamento del ministro russoLavrov.

Un altro importante incontro si svolgerà aNapoli, alla Stazione Marittima Molo Angioino, con l’evento “Idee per l’Italia” alle 10.00. Qui, esponenti delPartito Democratico, comeBonaccinie la segretariaSchlein, si confronteranno su tematiche attuali e proposte per il paese.

Manifestazioni contro il governo e per la libertà

Il pomeriggio del 31 gennaio vedrà una forte mobilitazione aTorino, dove partirà un corteo nazionale alle 14.30 da tre punti diversi: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. Questo evento, intitolato “Askatasuna vuol dire libertà – Torino è partigiana”, è previsto come una manifestazione contro l’attuale governo e le recenti misure che hanno colpito gli spazi sociali.

InMilano, alla Piazza XXV Aprile, si svolgerà un’altra manifestazione, “Ice a Milano? No Grazie”, sempre alle 14.30, organizzata dalPartito Democratico, sindacati e associazioni comeArcieAnpi, per esprimere dissenso nei confronti di alcune politiche locali.

Eventi sportivi e culturali

Non mancheranno eventi sportivi di grande richiamo. Alle ore 11.00, aCrans-Montana, si svolgerà la competizione diCoppa del Mondo di Sci Alpinocon il Super G femminile, attirando l’attenzione di appassionati e media.

Nel pomeriggio, gli stadi saranno teatro di emozionanti sfide di calcio, con partite di Serie A. APisa, il match traPisaeSassuolosi disputerà alle 15.00, mentre aNapoliilNapoliaffronterà laFiorentinaalle 18.00. Infine, aCagliari, il match traCagliarieVeronachiuderà la giornata calcistica alle 20.45.

Inoltre, inMelbourne, si svolgerà l’Australian Open di tennis, un evento di grande prestigio che coinvolgerà atleti di fama mondiale.

