Un ritorno in tv e una vita cambiata

Costantino Vitagliano, noto ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a far parlare di sé durante un’intervista nel salotto di Verissimo. In questa occasione, ha condiviso dettagli sulla sua attuale condizione di salute, dopo aver ricevuto la diagnosi di una malattia autoimmune lo scorso anno. La sua vita, come ha raccontato, è cambiata radicalmente da quel momento, portandolo a confrontarsi con sfide quotidiane e a riflettere profondamente sul suo passato.

La battaglia contro la malattia

Vitagliano ha descritto gli effetti collaterali delle cure sperimentali a cui si sottopone, rivelando che le iniezioni di cellule staminali lo fanno sentire come una donna incinta, con nausea e malessere. “Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l’amaro che mi sale”, ha dichiarato, evidenziando la difficoltà di affrontare una patologia così complessa. La sua determinazione a non arrendersi è chiara: “Bisogna andare avanti”, ha affermato, consapevole che la lotta è fondamentale per affrontare le avversità.

Un nuovo amore al suo fianco

Accanto a lui, c’è Daphne, la sua nuova compagna, che ha raccontato come la loro relazione sia sbocciata in un momento delicato della vita di Costantino. “Quando fa le iniezioni ha dei down pesanti”, ha spiegato Daphne, sottolineando l’importanza del supporto reciproco in questo periodo difficile. La donna ha anche condiviso come abbia modificato il proprio stile di vita per stare vicino a Costantino, dedicando più tempo alla loro relazione e meno alle uscite sociali.

Riflessioni sul passato e la popolarità

Durante l’intervista, Vitagliano ha anche riflettuto sulla sua carriera e sulla popolarità che ha vissuto in passato. “Fa parte di un periodo della mia vita che ricorderò sempre”, ha affermato, riconoscendo l’importanza di quei momenti. Nonostante il suo passato da “strafottente”, ha chiarito che non si trattava di una recita, ma di un modo per affrontare la vita e le sue sfide. “Voi donne siete strane…”, ha aggiunto con un sorriso, evidenziando la complessità delle relazioni umane.