Costanza Caracciolo: "Le mie figlie? Spero dimenticheranno o mi perdoneranno"

Attraverso i social Costanza Caracciolo si è confessata in merito al rapporto con le sue due figlie, Isabel e Stella, e ha espresso ai fan alcune delle sue preoccupazioni.

Costanza Caracciolo: il messaggio sulle figlie

Costanza Caracciolo ha avuto le sue due figlie, Stella e Isabel, rispettivamente nel 2018 e nel 2020. La stessa ex velina ha confessato di aver voluto che le sue due figlie nascessero a pochi anni di distanza così da poter vivere la loro infanzia insieme ma, attraverso i social, ha anche confessato che sarebbe messa a dura prova proprio dalla loro tenera età. La moglie di Bobo Vieri infatti ha affermato di non riuscire a dedicare alle due le giuste attenzioni come vorrebbe e ha spiegato perché.

“Quando mi chiedono ‘ah ma le hai fatte vicine’ (le bimbe), rispondo sempre con il sorriso: ‘Sì, è vero. Per scelta’. Poi però quando una delle due si ammala, o si ammalano entrambe, o una ha più esigenza rispetto all’altra, lì il mio sorriso scende…”, ha ammesso, e ancora: “Stasera dovevo uscire per lavoro, ma una delle due ha la febbre molto alta, quindi mi sono dedicata a lei. L’altra giustamente voleva anche attenzioni. Ma non sono riuscita a dargliele come avrei voluto”.

L’ex velina non ha fatto segreto di poter contare sempre sull’aiuto di suo marito, Bobo Vieri, che sarebbe letteralmente innamorato delle sue due bambine.