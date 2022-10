Costumi di Halloween per adulti: i migliori da ordinare

Dagli zombie ai classici vampiro o fantasma, ma anche la sposa cadavere, sono solo alcuni dei costumi di Halloween per adulti da sfoggiare.

Pian piano, la festa di Halloween si sta avvicinando. Tra poco, sarà il momento dei travestimenti. I negozi e i supermercati si stanno preparando per l’occasione. Per festeggiarlo, qui diamo una panoramica dei migliori costumi di Halloween per adulti da indossare.

Scopriamo insieme quali sfoggiare per l’occasione.

Costumi di Halloween

Scegliere i costumi di Halloween che siano adatti per questa occasione non è mai facile. Bisogna, proprio per evitare di ritrovarsi impreparati, cercare di organizzarsi per tempo in modo da avere l’abito adatto per l’occasione. Essenziale trovare un abito che sia adatto per la festa in costume a cui si partecipa e che sia anche curato nei minimi dettagli.

La cosa importante quando si sceglie un costume per questa festa è che sia comodo da indossare e che corrisponda ai propri gusti. I materiali e i tessuti devono essere di ottima qualità.

Per questa ragione, il cotone è un tessuto ottimo per i costumi di Halloween proprio perché delicato e spesso è abbinato a fibre sintetiche, come il poliestere.

Dal momento che si tratta di travestimenti, è possibile che si utilizzino delle fibre poco comuni. Si possono realizzare dei bellissimi abiti anche in feltro, con lana cardata di pecora infeltrita. Il raso è considerato un altro ottimo tessuto per questi abiti poiché è in grado di dare luminosità e leggerezza a tutto il travestimento.

Con questo tessuto si possono realizzare le ali di pipistrello.

Le taglie da donna sono leggermente più piccole rispetto a quelle maschili per quanto riguarda questi travestimenti e potrebbero anche vestire più stretti o ampi rispetto ai modelli standard. Non possono mancare poi i vari accessori, come per esempio la scopa per il vestito da strega o il forcone per quello da diavolessa.

Costumi di Halloween: quale scegliere

Sono davvero tante le idee da cui trovare di ispirazione per scegliere i costumi di Halloween per gli adulti.

Un pizzico di fantasia e un tocco di malvagità sono la giusta ricetta per questo tipo di travestimento. Alcuni sono davvero classici, come quello da zombie, intramontabile oppure la bambola zombie adatta anche per i bambini. Il fantasma è uno dei più gettonati e anche semplice da realizzare soprattutto se ci si diletta con il fai da te.

La strega e lo stregone con l’immancabile capello nero a punta e il vestito nero e la scopa sono caratteristiche di questo costume. Ci si può anche ispirare dalle streghe dei cartoni animati oppure dei film horror, da dove tra respirazione per creare il proprio costume di Halloween perfetto per l’occasione. Per esempio, il personaggio di Maleficent sarebbe perfetto come costume da donna da indossare.

Tantissimi costumi di Halloween sono ispirati anche da opere e libri come per esempio il conte Dracula di Bram Stoker. La maggior parte dei costumi che si vedono sono ispirati ai personaggi dei film come per esempio il clown di It oppure Joker.

Molte coppie decidono invece, di creare un costume che li raffiguri. Sono diverse le coppie che si travestono dai personaggi della Famiglia Addams come per esempio Morticia oppure Freddy Krueger dalla Nightmare o ancora la sposa cadavere. Diversi poi sono i costumi di Crudelia De Mon oppure di Scream.

Costumi di Halloween per lui

L’e-commerce di Amazon propone tre dei migliori costumi di Halloween da uomo adatti per un ottimo travestimento e festa a tema.

1)Spooktacular creations

Un costume da pirata che comprende il gilet, la fascia, camicia un paio di pantaloni, il copriscarpe.

2)Ciao vampiro costume adulto

Si tratta di un costume da adulto che raffigura il vampiro con gilet rosso, i pantaloni scuri così come il mantello.

3)Ciao 11684 Joker

Un costume da Joker completo di giacca e gilet più pantaloni. Si completa il look con un trucco a omaggiarlo nel modo migliore.

4)Funidelia costume da mariachi

Un costume originale e divertente che omaggia il popolo messicano.

Costumi di Halloween per lei

Qui i migliori costumi di Halloween che sono tra i più apprezzati su Amazon.

1)Ciao costume strega malefica

Costume che raffigura la strega Malefica dell’omonimo film. Si presenta nei colori nero e viola con cappello a punta.

2)Oneshlee costume Halloween donna sexy

Un costume da scheletro, che ricorda la figura di Joker al femminile. Un abito molto sexy e accattivante.

3)Ciao piratessa zombie costume da donna

Un abito drappeggio che raffigura sia la versione femminile del pirata, ma anche lo zombie con cintura e cappello.

4)Smiffys costume sposa giorno dei morti

Un prodotto autentico che raffigura la sposa nei giorni dei morti. La sposa indossa un abito con velo e rose.

Insieme ai costumi di Halloween per adulti, consigliamo anche le maschere più spaventose.