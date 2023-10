Costumi Halloween: i migliori travestimenti maschili

La serata dei travestimenti e dello stile a tema horror sta per giungere. Infatti il 31 ottobre si festeggia Halloween, una tradizione che giunta in Italia ormai da qualche anno, sta spopolando e ottenendo notevoli consensi. A tal proposito, sono diversi i costumi Halloween da uomo da poter indossare e sfoggiare.

Costumi Halloween uomo

La festa delle streghe e delle zucche da intagliare sta per arrivare. Il 31 ottobre si festeggia Halloween e per l’occasione ci si traveste con i costumi maggiormente indicati per questo evento. Il costume Halloween per l’uomo deve essere scelto da a seconda dei suoi gusti personali e del personaggio che più gli interessa impersonare.

I travestimenti raffiguranti i personaggi mostruosi sono davvero tanti ed è da lì che è necessario prendere spunto per scegliere il proprio costume. In tal senso, le idee sono davvero tante ed è fondamentale lasciarsi ispirare in modo da trovare un travestimento che sia idoneo alle proprie inclinazioni e gusti.

Il costume Halloween da uomo deve proprio corrispondere ad alcune caratteristiche. Bisogna che la persona si senta a proprio agio indossando un abito che sia adatto in caso di questo evento o di un party a tema. Un buon costume inoltre deve dare l’idea di qualcosa di spaventoso e misterioso.

Costume Halloween uomo: idee

Gli zombie, i vampiri ma anche i pirati sono soltanto alcune delle idee e delle ispirazioni del costume Halloween da uomo da indossare in questo periodo dell’anno. È possibile scegliere tra tantissime idee lasciandosi anche ispirare dai film e dai personaggi più mostruosi della storia.

Freddy Krueger, ma anche i travestimenti più classici sono soltanto un esempio dei costumi maschili da indossare per Halloween che sicuramente permettono di attirare la giusta attenzione. Coloro che vogliono essere originali possono ispirarsi al giorno dei morti quindi puntare su scheletri, ossa dei morti oppure diavolo inquietanti proprio per festeggiare questa giornata lugubre

Un’idea di grande fascino per il costume Halloween da uomo è sicuramente il vampiro anche molto facile da realizzare con il fai da te. Il rosso e il nero sono gli abiti tradizionali così come qualche goccia di sangue finto che pende dagli occhi e dalle labbra. Per un tocco maggiormente gotico il bastone oppure il mantello anche per richiamare il look del conte Dracula.

Non possono poi mancare i costumi molto celebri e famosi come per esempio Joker oppure il clown di It o ancora il pirata dei caraibi però nella versione grottesca magari con un’ascia e qualche accessorio gotico che di Appunto proprio l’impressione di questa festa.

Costumi Halloween uomo Amazon

Sono costumi che si trovano a ottimi prezzi su Amazon approfittando di offerte al ribasso. Sempre sul noto e-commerce cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica dei costumi Halloween da uomo maggiormente adatti da scegliere tra diverse proposte e suggerimenti.

1)Christy’s costume da morte

Un travestimento da morte quindi perfetto per Halloween. Un costume da mietitore con cappuccio a velo in rete e ascia proprio per dare l’idea di quello che potrà succedere. Un abito di colore nero lungo fino ai piedi per dare proprio l’impressione di qualcosa di misterioso e oscuro.

2)Spooktacular Creations scheletro bone bodysuit

Un costume da Halloween che rappresenta uno scheletro contraddistinto da un cappuccio con teschio e una tuta. Realizzato in nylon ed elastan, è un costume molto comodo e adatto per questa occasione.

easyazon_infoblock align=”none” identifier=”B096LZDHV5″ locale=”IT” tag=”notizie.it-21″]

3)Orion costumes costume da uomo travestimento rock gotico

Un travestimento disponibile anche in taglia extra large in stile gotico dal colore dark e nero. Comprende la giacca, il top nero, i pantaloni abbinati e la cintura. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

I costumi Halloween da uomo si possono sfoggiare anche in una location come Gardalan con eventi a tema.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.