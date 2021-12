Roma, 29 dic (Adnkronos) – "L’Italia in tilt con 80mila positivi al Covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza degli italiani è vaccinata, per questo devono cambiare le regole: chiediamo lo stop alla quarantena per i vaccinati, restrizioni per i novax e un supporto immediato per il settore del turismo di nuovo in grave crisi”.

Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva