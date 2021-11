Covid: cabina regia, verso adozione nuove misure dal 6 dicembre

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Le nuove misure anti-Covid per arginare la quarta ondata potrebbero entrare in vigore dal prossimo sei dicembre. L'uso del condizionale è d'obbligo perché la decisione non è stata ancora presa, ma l'orientamento prevalente è di farle partire da quella data, anche se l'ultima parola spetterà al Consiglio dei ministri previsto per le 15.30.

Anche sui trasporti, con l'eventuale uso del green pass per salire a bordo di regionali e interregionali, la decisione verrà assunta in Cdm, riferiscono all'Adnkronos fonti presenti all'incontro.