Covid: il presidente De Luca, 'scandalo nazionale i pochi vaccini in Campania'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "La Campania ha ricevuto meno vaccini di tutte le altre Regioni. Questo è uno scandalo nazionale. Tranne me nessuno ha combattuto per superare questa vergogna. Invece dovremmo riuscire ad essere il Sud dell’efficienza e allora potremmo avere più forza nel portare avanti le nostre battaglie e potremmo così contrastare quell’eccesso di centralizzazione che riscontro nel Piano di Ripresa".

Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è intervenuto oggi in apertura della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, il festival di Cinema più importante al mondo dedicato ai ragazzi.

Sollecitato dalle tante domande dei giovani, sono stati i temi toccati, tra cui la distribuzione dei fondi Europei. "La Campania ha fatto una battaglia per la distribuzione equa dei fondi europei. – ha detto De Luca – Qualche riscontro positivo l'abbiamo avuto, ma non nei termini necessari.

Gli investimenti europei servono a recuperare i ritardi storici che abbiamo nel nostro Paese che sono di tipo territoriale, di tipo sociale, di genere e che si traducono in disparità sul piano occupazionale. Se però davvero si volesse fare realmente un’opera di superamento del divario non dovremmo destinare al Sud il 34% delle risorse, ma dovremmo avere il doppio. Questo non accade perché siamo in un Paese in cui non c'è una classe dirigente con questa ispirazione ideale e lo stesso vale per le forze politiche".