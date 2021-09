Covid: Mura (Pd), 'obbligo green pass si applichi anche nel Parlamento'

Roma, 16 set (Adnkronos) – "Auspicato e pienamente condivisibile che l’obbligo del green pass si applichi anche ai parlamentari, che così potranno tutelare meglio la loro salute e soprattutto daranno l’esempio di una condotta coerente a tutto il Paese. Mi auguro che l’autonomia del Parlamento si eserciterà in modo virtuoso e nessuno vorrà sollevare obiezioni o far polemiche”.

Lo dice la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd) in merito a quanto emerso dalla cabina di regia riunita a palazzo Chigi.

“E’ una scelta che condivido – spiega la parlamentare – e che va in linea con l’estensione progressiva dell’obbligo del green pass per i lavoratori: dopo quasi due anni di pandemia dobbiamo mettere un punto fermo alla ripresa che abbiamo davanti e mettere in sicurezza la salute è il modo migliore per farlo.

La mia opinione è che l’obbligo vaccinale sarà la risposta definitiva per sconfiggere il Covid”, conclude.

