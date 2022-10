Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) – Sono 58.885 i nuovi contagi Covid oggi in Italia, secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 60 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 293.096 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività del 20,1%.

Sono in aumento ricoveri (+294, per un totale di 4.814) e terapie intensive (+15, per un totale di 155).