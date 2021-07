Covid, Oms: "Forte probabilità di nuove varianti più pericolose"

(Adnkronos) – "Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita. Continua a evolversi, con 4 varianti di preoccupazione che dominano l'epidemiologia globale". E viene riconosciuta come "forte" la "probabilità" che in futuro emergano e si diffondano globalmente "nuove varianti di preoccupazione, forse più pericolose e ancora più difficili da controllare".

E' il monito lanciato dal Comitato di emergenza convocato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sotto le International Health Regulations (Ihr). E' l'ottavo meeting del Comitato che si tiene da quando è iniziata l'emergenza Covid-19. L'incontro si è tenuto ieri e oggi ne sono stati diffusi i contenuti attraverso i canali Oms.