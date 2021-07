Roma, 21 lug (Adnkronos) – "Serve l’obbligo vaccinale a scuola e per il mondo sanitario" e "serve il Green Pass: non possiamo permetterci di tornare in zona rossa. In zona rossa ci stia chi rifiuta il vaccino: chi si vaccina deve avere il diritto di vivere normalmente".

Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.