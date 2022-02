Covid: report Fiaso, stabili ricoveri bimbi, 1 neonato su 2 ha genitori no vax

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute)() – In Italia "sono stabili i ricoveri dei bambini" e "un neonato ricoverato su due ha almeno un genitore non vaccinato". Lo evidenzia il report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, sugli ospedali sentinella del 1 febbraio "Rimane stabile il numero dei ricoveri pediatrici monitorati nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella che aderiscono alla rete della Federazione – aggiunge Fiaso – Complessivamente sono 124 i pazienti sotto i 18 anni ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, e 9 pazienti con Sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (Mis-C).

Il 25 gennaio erano 125".

"Il 54% ha tra 0 e 4 anni, il 31,5% tra 5 e 11 anni, il 14,5% tra 12 e 18 anni. In particolare i neonati, da 0 a 6 mesi, costituiscono il 18% del totale e tra di loro il 54% ha entrambi i genitori vaccinati, mentre il 18% ha solo il padre vaccinato e il 23% nessun genitore vaccinato. Quasi un neonato su due, dunque, ha almeno uno dei due genitori che non si è vaccinato", conclude il report.