Covid: Schillaci, 'vaccini cinesi poco efficaci'

Roma, 28 dic.

(Adnkronos) – "Questo aumento dei casi in Cina è dovuto al fatto che, dopo un lungo di lockdown, c'è stato un improvviso allentamento delle misure, oltretutto i vaccini cinesi sono stati evidentemente poco efficaci, quindi pensiamo che ci sia un grande numero di contagi in Cina. I dati oggi dalle autorità cinesi non sono pubblicati, quindi per maggiore sicurezza saremo i primi in Europa" a introdurre i tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina.

Così il ministro della Salute Orazio Schillaci al termine del Consiglio dei ministri.