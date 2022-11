Cowo®, la Rete dei Coworking Indipendenti che rende il lavoro un’esperienza migliore

(Adnkronos) –

Milano, 24 novembre 2022.

Risultato dell’intuizione e dell’esperienza di Massimo Carraro (copywriter e autore di “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”, libro disponibile su Amazon), Cowo® è la Rete dei Coworking Indipendenti, inaugurata nel 2008, che dispone di oltre 100 spazi condivisi in tutta Italia e in Svizzera, rappresentando il perno di una community di migliaia di professionisti e aziende afferenti a ogni settore lavorativo.

Lo sviluppo del progetto ha portato alla costruzione di un network di cui fanno parte soluzioni per le diverse esigenze del mondo del lavoro: dagli spazi per la formazione a quelli ideali per le aziende, passando per soluzioni che pongono al centro la creatività e i meeting.

La Rete Cowo® dispone di numerosi spazi nelle principali città del nostro Paese:, , e sono solo alcuni esempi di un progetto che può contare su ulteriori margini di crescita.

Il Cowo® Manifesto, che traccia i valori fondanti del Network, chiarisce l’approccio verso il Coworking, che viene interpretato come l’opportunità di rendere il lavoro un’esperienza migliore, grazie alla condivisione quotidiana di spazi e conoscenze. Il benessere lavorativo è un punto chiave che costituisce l’evoluzione positiva nell’approccio al lavoro.

In ogni spazio Cowo®, le persone sono protagoniste, perché è adottato un modello in cui la relazione viene prima del business. Il portale ufficiale https://cowo.it costituisce una risorsa importante per il Network: i suoi 1.400 articoli e pagine sono snodi di una conversazione continua e sempre in evoluzione sul Coworking sotto ogni aspetto.

L’esperienza maturata in 14 anni ha portato Cowo® allo sviluppo di un approccio integrato ben impostato e ottimamente articolato, così che chiunque, a fronte di semplici requisiti, possa avviare una corretta e proficua attività di Coworking.

Grazie alla consulenza del Network è semplice aprire il proprio Coworking. Sono cinque i passaggi fondamentali:

· Sopralluogo di un esperto (di persona o in videochiamata);

· Analisi potenzialità commerciali;

· Business Plan su 3 anni;

· Documento di valutazione;

· Colloquio finale con il fondatore di Cowo.

