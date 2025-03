Crisi di governo in Italia: tensioni tra Tajani e la Lega

Le dichiarazioni di Durigon e la reazione di Tajani

La recente intervista di Claudio Durigon, vice-segretario della Lega, ha scatenato un acceso dibattito sulla stabilità del governo Meloni. Durigon ha affermato che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si trova in difficoltà nella gestione della politica estera, suggerendo che necessiti di aiuto. Queste parole non sono passate inosservate e hanno suscitato reazioni immediate da parte di esponenti di Forza Italia e del Partito Democratico. Tajani, rispondendo alle critiche, ha sottolineato che il governo continuerà a lavorare e che la sua posizione è solida, nonostante le tensioni interne.

Le ripercussioni politiche delle dichiarazioni

Le affermazioni di Durigon non solo hanno messo in discussione la leadership di Tajani, ma hanno anche evidenziato le fratture all’interno della maggioranza. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha commentato che le parole di Durigon rappresentano una chiara sfiducia nei confronti del ministro, suggerendo che la Lega stia cercando di prendere il controllo della politica estera italiana. La situazione si complica ulteriormente con la telefonata tra Matteo Salvini e il vicepresidente USA JD Vance, che ha sollevato interrogativi sulla coesione del governo e sulla sua capacità di affrontare le emergenze sociali ed economiche del Paese.

Le posizioni di Forza Italia e della Lega

In questo contesto di crescente tensione, Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato e membro di Forza Italia, ha difeso Tajani, affermando che il ministro rappresenta l’Italia con competenza sui tavoli internazionali. Tuttavia, la Lega sembra voler rivendicare un ruolo più attivo nella politica estera, con Durigon che sostiene che i legami con Washington possono essere vantaggiosi per l’Italia. Questa divergenza di opinioni all’interno della maggioranza potrebbe portare a ulteriori conflitti e a una crisi di governo, se non gestita con attenzione.