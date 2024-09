Cristiano Malgioglio ha svelato alcuni dettagli interessanti riguardo al suo incontro con gli Oasis, affermando: «Sono stati molto gentili con me. Noel mi ha perfino intonato O' sole mio».

In relazione al prezzo dei biglietti per i concerti degli Oasis, sono stati rivelati i costi. Oasis, scopri le ragioni per cui la band si è disgregata: tutti i conflitti, i misteri e i dettagli nascosti riguardo i fratelli Gallagher sono stati esposti. Al Messaggero è stato ricordato l'incontro pa...

In relazione al prezzo dei biglietti per i concerti degli Oasis, sono stati rivelati i costi. Oasis, scopri le ragioni per cui la band si è disgregata: tutti i conflitti, i misteri e i dettagli nascosti riguardo i fratelli Gallagher sono stati esposti. Al Messaggero è stato ricordato l’incontro passato con gli Oasis, precedentemente descritto su X nel 2014. “Non conoscevano la mia identità.” – ricorda – “Malgrado ciò, si sono comportati in modo molto affabile. Ho chiesto a Noel se conoscesse qualche brano del repertorio musicale italiano: ha iniziato a canticchiare O’ sole mio e Nel blu dipinto di blu”.

Il dialogo con Noel

Per gentilezza, Malgioglio ha fatto vedere a Noel Gallagher alcuni filmati di un tempo. “Mi sono confidato con lui: ‘I critici musicali italiani non mi stimano a sufficienza’. La sua risposta fu: ‘Non prestare loro attenzione’. Due individui incantevoli. Sono felice che ora, dopo tutto questo tempo, si stanno riunendo”. Tuttavia, il cantautore non andrà a vederli: “Sfortunatamente, non possiedo il biglietto. Spero che si esibiscano in Italia. Sono una band leggendaria, stupenda. Il punto è che sono costantemente in viaggio”.