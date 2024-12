Cristina Bracci, mamma di Lorenzo Spolverato, ha scritto una lettera a suo figlio, attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello.

La lettera a Lorenzo Spolverato

Sta vivendo degli alti e bassi, Lorenzo Spolverato, con Shaila Gatta. I due sono una delle coppie del Grande Fratello: spesso litigano, poi fanno pace e poi di nuovo bisticciano.

La mamma del modello ha notato il malessere di Lorenzo, che non riesce a viversi bene la storia ma anche l’esperienza in generale e coì ha voluto scrivergli una lettera, inviata poi al settimanale Di Più.

Sempre alla stessa testata, Cristina Bracci aveva raccontato che suo figlio si era chiuso in casa per un anno intero senza apparente motivo, a 15 anni, testimonianza già di un disagio. Le parole della mamma avevano commosso Lorenzo, perché parte dell’intervista è stata mandata in onda durante una delle puntate del reality.

Nella lettera, mamma Cristina scrive: “Caro Lorenzo, è la mamma che ti scrive. Mi manchi e manchi anche a tuo padre e tua sorella”. Inizia così la donna, che poi ripercorre i giorni dell’arrivo del figlio, che lo scorso 28 novembre ha compiuto 28 anni.

“Eri piccolo, fragile ma con una gran voce. Piangevi, strillavi ma quando ti stringevo era come se tu capissi che tra le mie braccia saresti potuto rimanere al sicuro per sempre. Il nostro, è stato amore a prima vista. E pensare che nessuno aveva previsto il tuo arrivo. I soldi per andare avanti non bastavano mai ma io dovetti lasciare il lavoro per stare con te, tuo padre intanto faceva i doppi turni e tornava a casa sfinito. Però, ogni volta che incrociava i tuoi occhi, era come se la stanchezza gli passasse”.

L’infanzia di Lorenzo Spolverato

Cristina è convinta di aver sbagliato con il figlio: “Forse avrei dovuto insistere e capire cosa non andava. Forse avrei dovuto chiedere l’aiuto di uno specialista? Capivo che qualcosa stava succedendo, qualcosa o qualcuno ti faceva paura ma non ho insistito e mi chiedo se ho fatto la cosa giusta, aspettando che tutto passasse”.

Poi ancora: “Quando sarà il momento, parleremo. Prenditi il tuo tempo, io sarò sempre con te, anzi vorrei essere al tuo fianco già adesso nella casa, per aiutarti con i tuoi turbamenti”.

Infine, lo incoraggia a lasciarsi andare, specialmente nel rapporto con Shaila.