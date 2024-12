Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato formano una delle coppie protagoniste del Grande Fratello di quest’anno. In questi giorni le tensioni erano alte fra i due ma adesso, avrebbero fatto pace.

Shaila e Lorenzo: lite al Grande Fratello

Il Grande Fratello di quest’anno ha visto la formazione di diverse coppie, più o meno stabili. Di certo quella che più attira l’attenzione è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Li abbiamo visti sempre molto uniti ma ultimamente c’erano delle tensioni, causate specialmente dalla gelosia del modello milanese nei confronti della ballerina. L’argomento ha portato a una lite molto accesa ma poi nell’intimità di una sauna, la coppia ha deciso di affrontare serenamente la situazione.

Entrambi hanno ammesso le loro difficoltà e si sono ripromessi di essere più comprensivi. Dopo aver espresso di nuovo i sentimenti che provano l’un l’altro, Lorenzo le ha chiesto di avere più tatto nei suoi confronti perché è molto insicuro di sé stesso.

Il chiarimento fra Shaila e Lorenzo

L’ex velina si è sfogata piangendo e poi avrebbe abbracciato a lungo Lorenzo. L’abbiamo vista soffrire moltissimo nei giorni di separazione in cui Lorenzo era stato chiuso in tugurio. Una nuova distanza c’è poi stata in occasione di questa lite, ora finalmente il chiarimento.

Shaila ha compreso che entrambi hanno molto su cui lavorare. Rispondendo al fidanzato, ha detto: “Ti devo chiedere scusa perché siamo entrambi a non accettare come siamo realmente. Se tu hai degli aspetti che mi danno fastidio e non li accetto, devo comunque accettare te”.

Insomma, la consapevolezza di entrambi è che per riuscire a viversi serenamente la storia, devono aiutarsi a vicenda. Shaila ha continuato: “Se vorrai ti aiuterò a superare i limiti, se vuoi fidarti, sono felice”.

Allo stesso tempo pero ha chiarito che non è giusto che per la mancanza di fiducia, si debba limitare nei rapporti di amicizia con gli altri gieffini, ad esempio Tommaso, solo per timore che lui si possa arrabbiare.