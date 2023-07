Croazia, bimba di cinque anni muore in vacanza: aperte le indagini

La vita di una bambina di appena 5 anni è stata spezzata mentre si trovava in vacanza con i genitori. La piccina era giunta in ospedale dopo essere stata colpita da un malore.

Per una famiglia della Repubblica Ceca la vacanza in Croazia si è conclusa nel peggiore dei modi. Nella mattinata di lunedì 12 luglio una bambina è morta dopo aver accusato un malore Stando a quanto riporta la testata locale “Nacional”, la piccola era stata interessata già da problemi di salute. La polizia locale ha avviato le indagini al fine di fare luce su quanto successo.

Erano le 6.05 di mercoledì 12 luglio quando la polizia aveva ricevuto un rapporto del servizio sanitario di emergenza locale nel quale veniva comunicato che una bambina che si trovava a Medulin, in Istria (in italiano Medolino) necessitava di essere soccorsa. Da lì è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. Ogni sforzo per rianimarla è stato tuttavia vano. L’avvenuto decesso è stato confermato dalla polizia croata.

Aperte le indagini

Nel frattempo, il corpo della piccola è stato trasferito all’ospedale di Pola dove è stata disposta l’autopsia. La portavoce della questura istriana, Suzana Sokač – si legge ancora – ha dichiarato che è stato escluso che la bambina possa essere morta in modo violento, precisando che nella notte si era recata al pronto soccorso per via di problemi di salute.