Pavia, bimba muore dopo un malore in piscina: aperte le indagini

Una bambina di appena 7 anni ha perso la vita dopo aver avuto un malore in una piscina situata a Battuda, in provincia di Pavia. Stando a quanto si apprende, la piccina, per cause che sarebbero ancora da chiarire, è finita sott’acqua. I bagnini l’hanno infine soccorsa: purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare: ogni sforzo per salvarla è stato purtroppo vano.

Bimba colta da un malore in piscina: morta a soli 7 anni

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 9 luglio intorno a mezzogiorno. Una volta che il corpo della piccola è riemerso è partita la chiamata ai soccorsi: immediata la corsa contro il tempo. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimarla, senza però alcun successo.

Aperte le indagini

La bambina è stata infine trasferita nel reparto di rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dove è purtroppo avvenuto il decesso nel tardo pomeriggio. Le condizioni erano apparse critiche fin dai primi istanti. Al fine di ricostruire con certezza la dinamica dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri. Da segnalare che è stata effettuata l’acquisizione delle immagini dell’area: da queste ultime potrebbero emergere ulteriori elementi che aiutino a definire cosa è accaduto in quei momenti.