Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Caserta nel momento in cui un’auto ha violentemente impattato contro un autoarticolato. Un gruppo di ragazzi è rimasto intrappolato tra le lamiere: uno di loro è morto.

Incidente a Caserta, auto si scontra contro un autocarro: un morto

Nella prima mattinata di domenica 9 luglio, intorno alle 05:30, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto quando un’auto e un camion hanno improvvisamente e violentemente impattato l’una contro l’altro. La vicenda ha avuto luogo in via provinciale per Mondragone, nel comune di Sant’Andrea del Pizzone, in provincia di Caserta. Lo scontro ha provocato la morte di un ragazzo.

Un gruppo di ragazzi che viaggiava a bordo della vettura è rimasto intrappolato tra le lamiere. Uno di loro è tragicamente deceduto.

L’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il sinistro mortale avvenuto nel Casertano nella giornata di domenica 9 luglio è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno subito provveduto a liberare i tre ragazzi dalle lamiere. Dopo aver effettuato diverse manovre, i giovani sono infine stati tratti in salvo e affidati alle cure dei soccorritori.

I paramedici hanno prestato soccorso ai feriti: uno di loro, tuttavia, è stato dichiarato morto sul posto.

I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.