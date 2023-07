Piacenza, giovane si tuffa nel Trebbia: morto con il padre che ha cercato di salvarlo

È finita in tragedia per un padre che aveva cercato di salvare il figlio dopo che si era tuffato nel fiume. Entrambi sono morti annegati.

Una giornata estiva in riva al fiume si è conclusa in tragedia. Un padre e un figlio di età rispettiva di 60 e 25 anni sono morti annegati nelle acque del fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Stando a quanto si apprende, il giovane si è tuffato in acqua senza tuttavia più riemergere. È stato a quel punto che il padre ha cercato disperatamente di salvarlo.

Piacenza, giovane si tuffa nel Trebbia e il padre cerca di salvarlo. L’intervento dei soccorsi

I corpi di padre e figlio – si apprende – sono rimasti dispersi a lungo. A ritrovarli sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna. Giunti inoltre sul posto gli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti con un’automedica e l’eliambulanza arrivata da Parma. Con loro sono infine arrivati anche i Carabinieri di Bobbio. Per entrambi non c’è stato purtroppo nulla da fare: non è stato dunque possibile fare altro se non dichiarare il decesso.

Chi sono le due vittime

Padre e figlio erano originari dello Sri-Lanka. I si trovavano con la famiglia sulla spiaggia di Rondanera. L’annegamento dei due sarebbe avvenuto all’altezza del ponte di Donceto, un punto critico dove – fanno sapere le testate locali – si formano dei mulinelli: lì vi sarebbe una buca della profondità di circa 3 metri.