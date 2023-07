Tragedia a Casaltone, frazione di Parma, dove una bimba di un anno e mezzo è morta annegata in una piscina: non c’era nessuno a sorvegliarla.

Bimba di un anno e mezzo morta annegata in piscina

È finita con la testa sott’acqua mentre stava giocando con la sorellina in piscina, ma nessuno se n’è accorto: è morta annegata la piccola Ecaterina, una bambina di appena un anno e mezzo. La tragedia è avvenuta lunedì mattina, 11 luglio, in un’abitazione a Casaltone, una frazione del comune di Parma.

A nulla sono serviti i soccorsi, scattati immediatamente, con l’arrivo dell’automedica di Colorno e l’ambulanza di Parmasoccorso. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi.

La ricostruzione della tragedia e le indagini

Secondo la ricostruzione, Ecaterina si trovava assieme alla sorella, nel giardino di un complesso popolare che comprende diverse case, in una piscina gonfiabile, messa a disposizione di più residenti in questi giorni di forte caldo. In qualche modo sarebbe finita con la testa sott’acqua. Chi è intervenuto per primo avrebbe testimoniato che al momento dell’incidente non era presente alcun adulto, e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta.

La famiglia della bimba, di origini moldave, vive nel comune romagnolo da circa sei anni e, oltre alla giovanissima vittima del dramma di ieri, ha altri tre figli.