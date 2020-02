Durante la conferenza stampa tenuta in Regione Lombardia per fare il punto sul coronavirus Fontana e Gallera hanno fornito i dati aggiornati.

Durante la conferenza stampa tenuta in Regione Lombardia dal Presidente Fontana e dall’Assessore al Welfare Gallera sono emersi nuovi casi di coronavirus. Al momento il totale ammonta a 39 casi in Lombardia e 12 in Veneto.

Coronavirus in Lombardia: conferenza stampa

Si stanno analizzando i contatti stretti delle persone risultate positive. In Veneto invece 12 casi positivi. Da un lato c’è una conferma che l’area del basso lodigiano è oggi centro di un focolaio perché tute le situazioni di positività riscontrate hanno o hanno avuto contatti con il Pronto Soccorso e l’ospedale di Codogno. Si è poi investigato su tutti i contatti con i primi sei casi che erano correlati tra loro. Gli altri contagiati sono o loro parenti o operatori sanitari o pazienti ricoverati.

Vi sono stati 259 screening di tamponi tra le giornate di venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020: 35 sono positivi nell’area di Codogno, di cui nella giornata del 20 è stata rinvenuta al proprio domicilio una signora di 77 anni deceduta. A lei post mortem per scrupolo è stato fatto un tampone e il tampone è risultato positivo. Ad oggi non è possibile dire se è morta a causa del coronavirus o se per altre situazioni.

Oltre a questi c’è stata un’altra positività a Cremona: si tratta di una ragazza di 38 anni che era in ospedale da qualche giorno con la sintomatologia classica. Costei aveva un contatto con una persona del presidio ospedaliero di Codogno e lavorava in un’azienda cinese.

Si stanno quindi ricostruendo tutti i suoi contatti diretti e stretti. A Pavia vi sono state altre 2 positività: una pediatra e un medico di medicina generale ed entrambi avevano avuto contatti con l’ospedale di Codogno.

Le misure messe in campo sono efficaci perch la quarantena diminuisce la possibilità di circolazione del virus che è molto contagioso. Questo visibile dal fatto che il 13% dei tamponi effettuati è risultato positivo. Gallera ha poi aggiunto che “c’è grande sintonia con il governo e il ministero per contenere e impedire la diffusione del contagio“. Ha concluso poi sottolineando il fatto che