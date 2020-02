In provincia di Cosenza è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a poca distanza da Rende.

Paura a Cosenza per una violenta scossa di terremoto registrata nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio. L’Ingv ha classificato provvisoriamente il sisma come un evento di magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8, per poi diffondere i dati rivisti che parlano di un evento sismico di magnitudo 4.4.

Fonti locali riferiscono che la scossa è stata chiaramente avvertita dai residenti. Numerosi gli abitanti della provincia di Cosenza scesi in strada. Al momento non si conosce l’entità di eventuali danni a persone o cose. L’epicentro è stato localizzato a 2 chilometri a est rispetto al comune di Rende, mentre l’ipocentro si trova a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie terrestre.