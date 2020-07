È scomparso nel nulla il 16enne in vacanza dai nonni in Liguria. Aveva passato la serata con gli amici: poi, più nulla.

Si sono perse le tracce del ragazzo di 16 anni, scomparso la sera del 23 luglio a Diano Marina, in Liguria. Il giovane, che era ospite a casa dei nonni, non è tornato da una serata con gli amici. Alcuni lo avrebbero visto in piazza verso le 23.

Il giovane è irrintracciabile. Sono scattate le ricerche.

Ragazzo scomparso in Ligura: il caso

Non ha lasciato traccia il 16enne piemontese che era in vacanza dai nonni a Diano Marina, sulla riviera ligure. Il giorno precedente la scomparsa, aveva avvertito i nonni, che erano in casa, che sarebbe uscito con degli amici. Stando ad alcuni testimoni, l’ultima volta è stato avvistato nella piazza del paese intorno alle 23. Per ora, sono scattate le ricerche coordinate dai Carabinieri e dalla Polizia locale.

C’è grande apprensione in famiglia e si spera che al giovane non sia capitato nulla.

Scomparso in Sardegna: il precedente

Nel mese di marzo scorso, è invece scomparso in Sardegna un altro 16enne, Luca Loddo: sparito dal suo quartiere a Sant’Elia, non è mai più ritornato. Stando a quanto raccontato dalla madre Barbara Caria il ragazzo avrebbe detto di voler uscire con un gruppo di amici, allontanandosi da casa nonostante le richieste della madre di non andare in giro per la città a causa dell’emergenza coronavirus.

In pieno lockdown, il giovane è scomparso senza lasciare alcun messaggio: anche il fratello, che lo aveva contattato, non aveva ricevuto risposta.





Tanto nel caso di Luca quanto in quello del 16enne di Diano Marina, il timore dei parenti e familiari è che i ragazzi possano essere vulnerabili per vari motivi: non per ultimo, il rischio di contrarre il Covid-19.