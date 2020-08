Stando alle previsioni meteo della settimana di Ferragosto l'Italia sarà divisa in due: caldo africano al centro-sud e temporali al Nord.

La settimana di Ferragosto si prospetta all’insegna del caldo africano e delle alte temperature, anche se nell’ultima parte le previsioni meteo parlano di possibili temporali e grandinate circoscritte al settore alpino e prealpino.

Meteo per la settimana di Ferragosto

La giornata di lunedì 10 sarà sicuramente caratterizzata da sole in tutte le regioni grazie al ritorno del anticiclone africano che si distenderà sul bacino del Mediterraneo inglobando anche l’Italia. Le temperature previste superano i 32 gradi nelle principali città e potranno raggiungere anche i 38 gradi in Toscana.

Anche martedì 11 e mercoledì 12 il meteo sarà soleggiato anche se il graduale avvicinamento del minimo atlantico causerà un’infiltrazione di aria più fresca in quota che interferirà con quella molto calda e umida presente sulla penisola.

Si potranno così sviluppare nelle ore centrali e preserali temporali di calore nei settori alpini e appenninici.

L’instabilità riguarderà anche la giornata di giovedì 13 quando i fenomeni temporaleschi si faranno via via più frequenti in montagna con locali sconfinamenti verso le aree di pianura, specie durante il pomeriggio. Venerdì 14 la pressione si rinforzerà al centro-sud scongiurando pioggia e grandine e facendo aumentare afa e caldo. Al Nord saranno invece ancora favoriti temporali a causa di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa.

Sull’arco alpino potranno quindi verificarsi acquazzoni, grandinate e nubi. Stessa situazione a Ferragosto, quando il ciclone entrerà in Italia provocando forti temporali al Nord in estensione poi anche a parte del Centro.