Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha commentato gli ultimi dati sull’andamento della pandemia di Covid nel nostro Paese, confermando il calo dei nuovi contagi che nella giornata di oggi si è attestato a 16.999 casi di coronavirus. Arcuri ha poi fatto appello alla popolazione perché sappia mantenere la necessaria prudenza e responsabilità nel trascorrere le festività natalizie, per le quali il governo ha disposto divieti di spostamento tu tutto il territorio nazionale.

Covid, conferenza stampa di Arcuri

Nel prendere la parola, il commissario ha dichiarato: “L’analisi dei dati di queste settimane ci conferma, come andiamo già dicendo da un po’ che la curva si sta congelando. […] Solo da quattro settimane questa curva drammatica si è invertita”. In merito invece all’ultimo Dpcm del governo, Arcuri ha promosso i provvedimenti adottati: “Oggi continuiamo a segnalare gli effetti positivi di queste misure. I contagiati quotidiani si riducono, così come anche i ricoveri”.

Da qui poi il commissario ha lanciato un appello nei confronti della popolazione: “La curva è congelata, ma non è scomparsa. Dopo cinque settimane e 37 giorni dobbiamo prendere atto che il virus fatica a farsi annientare. Continua ad esistere tra noi e allora prudenza, responsabilità e cautela devono essere le parole d’ordine per questi giorni e per i prossimi“. Rivolgendosi poi alle generazioni più giovani, Arcuri ha ribadito l’importanza della prudenza nei confronti dei propri conoscenti e familiari: “Lo dico soprattutto ai più giovani, siamo certi che voi capirete l’importanza dell’assunzione di comportamenti responsabili, per il vostro bene e per i vostri cari.

Non dobbiamo ripiombare nel buio proprio ora che stiamo vedendo un filo di luce. […] Speriamo che Natale sia l’ultimo sacrificio”.