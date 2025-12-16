Cura dello spazio pubblico: un nuovo approccio per Roma

In un momento storico in cui il concetto di cura assume un significato sempre più rilevante, è fondamentale riflettere sull’importanza di come ciascuno di noi possa prendersi cura degli spazi che condividiamo. La presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo, ha recentemente sottolineato questo aspetto durante il Labordì 2025, un evento che mette in contatto i giovani con il mondo del lavoro.

La proposta di una visione condivisa dello spazio pubblico è un invito a trasformare ogni angolo della città in un ambiente più decoroso e inclusivo.

Il significato della cura degli spazi pubblici

Secondo Di Salvo, il termine cura non è solo un concetto astratto, ma rappresenta un principio fondamentale per la politica e le politiche pubbliche. La presidente afferma che per creare spazi pubblici che siano veramente significativi, è essenziale che ogni cittadino si senta partecipe e responsabile, come se stesse curando la propria casa. Questa responsabilità condivisa è il primo passo per garantire che gli spazi pubblici siano non solo funzionali ma anche esteticamente piacevoli e accoglienti.

Il ruolo dei giovani

È cruciale comunicare ai giovani che il futuro della nostra società dipende anche dalla loro attitudine verso gli spazi che abitano. Titti Di Salvo ha evidenziato l’importanza di educare le nuove generazioni a prendersi cura delle aree comuni. Infatti, saranno loro a guidare i processi politici, sociali ed economici in futuro. Incoraggiare un sentimento di appartenenza e responsabilità tra i giovani è fondamentale per sviluppare una comunità più coesa e attenta.

Politiche per un cambiamento reale

Oltre alla cura degli spazi pubblici, Roma sta affrontando anche questioni di povertà alimentare. Recenti delibere del Campidoglio, come il DAC numero 271, hanno messo in evidenza la necessità di una governance collaborativa tra l’amministrazione e il terzo settore per affrontare questa problematica. Solo nel 2025, infatti, circa 170.000 persone hanno richiesto assistenza alimentare nella capitale. La povertà non solo influisce sulla qualità della vita, ma riduce anche l’aspettativa di vita dei cittadini di oltre due anni, creando un divario sempre più ampio tra le diverse aree della città.

Il Consiglio del Cibo e le sue funzioni

Un’iniziativa significativa è rappresentata dal Consiglio del Cibo, che ha il compito di supportare l’amministrazione nella lotta contro la povertà alimentare. Questo organismo ha l’obiettivo di promuovere politiche che garantiscano il diritto al cibo e di coordinare le azioni di diverse associazioni e istituzioni per creare una rete di supporto efficace. È evidente che per affrontare il problema della povertà alimentare è necessario un approccio integrato e sinergico.

Il valore della cultura e della musica a Roma

Oltre ai temi della cura degli spazi pubblici e della lotta alla povertà, Roma è anche un centro pulsante di cultura e musica. Il Spring Attitude Festival rappresenta un esempio di come la musica possa unire le persone e promuovere l’arte contemporanea. Quest’anno, il festival si svolgerà alla Nuvola, una location iconica dell’Eur, e presenterà artisti emergenti e affermati, con un focus particolare sui giovani talenti. La presidente del Municipio IX ha evidenziato come eventi di questo tipo possano stimolare la sinergia tra istituzioni, imprese e associazioni, creando un vero distratto culturale.

Un festival per la comunità

La scelta della Nuvola come sede del festival non è casuale. Questo spazio rappresenta la Roma contemporanea e il suo design innovativo riflette la ricerca di nuove idee e forme di espressione artistica. Con artisti che hanno meno di 35 anni che costituiscono il 70% della line-up, il festival si pone l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni e di incoraggiarle a partecipare attivamente alla vita culturale della città.