Da azienda cinese bonus a dipendenti in base ad attività fisica fatta

Da azienda cinese bonus a dipendenti in base ad attività fisica fatta

Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - Camminare, correre o semplicemente una escursione fuori dalla città. In Cina una azienda che produce carta ha optato per una strategia di bonus per i dipendenti legata all'attività fisica conteggiata nel numero di chilometri fatti al mese. Lo rip...