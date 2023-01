Da Savona a Città del Capo: “Fabri Rock” va a meta, Fabrizio Buscaglia compie una storica impresa in moto ed ha iniziato il viaggio di ritorno.

Si, ma qual era l’andata? Una cosa lunga, difficile ed entusiasmante, proprio come piacciono a Fabrizio. Da quanto si apprende Buscaglia era partito con la sua moto ad aprile 2022 ed è giunto alla meta ieri, ora inizia il suo viaggio di ritorno a casa a Savona.

Da Savona a Città del Capo

Il viaggio era di quelli lunghi: in moto da Savona fino in Africa con meta Città del Capo.

Una splendida e difficilissima avventura con cui “percorrere tutta la distanza terreste che separa Capo Nord (Norvegia) e Città del Capo in Sud Africa per attraversare circolo polare artico, tropico del cancro, equatore e tropico del capricorno”. Insomma, una roba da campioni tenaci.

“Ho diviso il viaggio in due parti”

Ha detto Buscaglia: “Ho diviso il viaggio in due parti e a maggio 2022 ho raggiunto Capo nord, preparando la moto con gomme chiodate perché vi era ancora ghiaccio e neve sulla strada.

Nei mesi successivi ho raccolto informazioni con altri viaggiatori Overland e ho preparato alcuni visti africani che sono molto costosi e difficili da ottenere, come per la Nigeria”. E ancora: “Il 27 ottobre sono partito dalla concessionaria Honda JANUA Savona per iniziare la seconda parte del viaggio. Ho raggiunto l’Africa attraversando Francia e Spagna e con traghetto nello stretto di Gibilterra da Tarifa a Tangeri” Fabrizio ha tenuto un diario di bordo che si trasformerà in un libro con la sua avventura.