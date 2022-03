Da un haiku la mostra di bicromie emozionali di Giusy Lauriola

Roma, 8 mar. (askanews) – Parte da un haiku giapponese la mostra di Giusy Lauriola ai Musei di San Salvatore in Lauro a Roma. “Prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole”, è la frase che ha ispirato l’artista.

Tra le opere in mostra anche una che l’artista ha modificato per la guerra in Ucraina. Attraverso la tecnica che utilizza – smalto, bitume e resina – riesce a dare una situazione liquida, fluida, che è un po’ quello che si vive dentro alle proprie emozioni.

La mostra sarà al pubblico fino al 31 marzo (dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13.00, e dalle 16.00 alle 19.00). L’ingresso è gratuito.

L’artista Giusy Lauriola: “Il sentiero paludoso è la nostra vita – spiega Lauriola – èquello che stiamo attraversando ora. Mentre ‘per arrivare alle nuvole’ è quello che ci prefissiamo come obiettivo, è tutto ciò che con forza e resilienza riusciamo a raggiungere”.

Advisor legale e patrocinatore dell’evento è Fantozzi & Associati.

L’avvocato Francesco Giuliani: “Il mondo dell’arte è un mondo importantissimo per la cultura italiana. In Italia abbiamo un patrimonio enorme e anche molto poco valorizzato. Legato a questo mondo c’è un mondo legato a problematiche fiscali e legali che si conoscono poco e nelle quali il nostro studio sta molto investendo in conoscenza, investimenti e prestazioni che offriamo ai nostri clienti”.