Le inchieste giudiziarie che coinvolgono il gruppo societario riconducibile a Daniela Santanché continuano ad ampliarsi. Alla vicenda Ki Group si affianca ora il fallimento di Bioera, aprendo un nuovo fronte investigativo per bancarotta davanti alla Procura di Milano.

Daniela Santanché indagata a Milano: le relazioni dei curatori e gli altri procedimenti aperti

Come riportato dall’Adnkronos, l’iscrizione nel registro degli indagati è arrivata dopo il deposito della relazione del curatore fallimentare, che ha ricostruito le operazioni societarie, le scelte gestionali e le cause del dissesto, verificando le eventuali responsabilità degli ex amministratori.

In particolare, il tribunale avrebbe rilevato “una serie di plurime criticità collegate all’indisponibilità di risorse utili a pagare i creditori“, sottolineando inoltre che “la domanda e il piano finanziario sottostante all’accordo di ristrutturazione risultano manifestamente inammissibili e inadeguati a raggiungere gli obiettivi prefissati di soluzione della crisi“. Oltre a Santanchè, il fascicolo riguarderebbe anche altri ex vertici aziendali, tra cui Canio Giovanni Mazzaro.

Sullo sfondo resta poi il caso Ki Group Holding spa, fallita il 5 giugno 2025, in attesa della relazione del liquidatore: i diversi procedimenti potrebbero confluire in un unico fascicolo. Parallelamente, la ministra è già a processo per falso in bilancio nel procedimento Visibilia ed è coinvolta in un’ulteriore indagine per truffa aggravata ai danni dell’Inps, attualmente sospesa in attesa della decisione della Consulta.

Daniela Santanché indagata a Milano: la nuova ipotesi di reato contro la ministra del Turismo

Si allarga il perimetro delle indagini che coinvolgono Daniela Santanchè. Alla già nota inchiesta per il fallimento di Ki Group srl si aggiunge ora quella relativa a Bioera, società del comparto biofood di cui la ministra del Turismo è stata presidente fino al 2021. La Procura di Milano ha aperto un nuovo fascicolo per bancarotta dopo che, nel dicembre 2024, il tribunale ha disposto la liquidazione giudiziale della società.

Dalla documentazione emergerebbe un quadro finanziario fortemente compromesso: nella sentenza si parla di un “patrimonio netto negativo“, pari a circa 8 milioni di euro, e di una situazione di totale carenza di risorse. Secondo i giudici, Bioera “non ha sui propri conti correnti liquidità né possiede altre attività finanziarie o patrimoniali di pronto smobilizzo o di rapido realizzo che consentano il pagamento dei creditori“, elemento che ha inciso in modo determinante sulla decisione di avviare la procedura concorsuale.