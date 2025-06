Un’altra società legata al gruppo bio-food, precedentemente guidato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché e dal suo ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, è recentemente fallita. Questo nuovo capitolo potrebbe aprire scenari giudiziari delicati, con l’avvio di possibili indagini per reati di bancarotta che rischiano di complicare ulteriormente la situazione legale degli ex vertici dell’azienda.

Daniela Santanché pronta a nuovo processo per diffamazione

Il commissariamento era stato avviato a seguito di una causa promossa da piccoli azionisti, assistiti dall’avvocato Antonio Piantadosi e guidati da Giuseppe Zeno. Proprio Zeno ha poi denunciato la ministra per diffamazione in relazione a dichiarazioni fatte da Santanché durante un’informativa al Senato del 5 luglio 2023. Il Tribunale di Roma ha stabilito che Santanché dovrà affrontare un processo, fissato per il 16 settembre. “Il tribunale – ha commentato Zeno – ha riconosciuto che le parole di Santanché erano lesive nei miei confronti.”

Daniela Santanché, fallita un’ex società della ministra

Il Tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale di Ki Group Holding spa, dopo i fallimenti di Ki Group srl e Bioera spa, società capogruppo di cui Santanché è stata presidente fino al 2021. La ministra è già indagata per bancarotta legata al crac di Ki Group srl e potrebbe ricevere nuove accuse in seguito agli ultimi fallimenti.

Santanché è inoltre coinvolta in altri procedimenti per falso in bilancio e truffa aggravata all’Inps, legati al gruppo editoriale Visibilia, sotto inchiesta dagli stessi pm di Milano che hanno richiesto la liquidazione per la holding bio-food, cui si aggiungono contestazioni fiscali per oltre 400mila euro da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I giudici evidenziano l’incapacità di Ki Group Holding di far fronte ai debiti, stimati in circa 1,4 milioni di euro tra tasse e contributi, e un patrimonio netto negativo di oltre 6,5 milioni. Già a maggio si prevedeva il fallimento, dopo il mancato deposito del piano di concordato richiesto dalla società.