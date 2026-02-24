Dargen D'Amico, perché porta sempre gli occhiali da sole

Dargen D'Amico, perché porta sempre gli occhiali da sole

Dargen D'Amico, il perché degli occhiali da sole sempre indosso nelle apparizioni pubbliche.

Dargen D’Amico torna per la terza volta sul palco dell’Ariston dopo le due precedenti apparizioni nel 2022 con la hit “dove si balla” e nel 2024 con il brano ritmato ma dal significato profondo “Onda Alta” ora arriva con il brano “AI AI” ma a far sempre parlare è la sua scelta di farsi mostrare con gli occhiali da sole.

Scopriamo il motivo.

Dargen D’Amico e gli occhiali come mezzo d’espressione

Dargen D’Amico, all’anagrafe Jacopo Matteo Luca D’Amico è da sempre apparso sulla scena pubblica con gli occhiali da sole, ne ha una collezione ricchissima che spazia da diversi toni a tipologie di montature.

La decisione di indossarli fa sì che questi nel corso del tempo siano diventati un suo strumento con il quale farsi riconoscere dal pubblico.

Difatti seppur la gente se lo chieda, il motivo, a nessuno è mai venuto in mente di fargli direttamente la domanda, questo perché è parte del suo essere artista. Inoltre se venisse scoperto verrebbe a meno quella sua “aura” tipica di una figura d’impatto come quella del cantante.

Gli occhiali, il “casello” tra il pubblico e il privato

Come riportato da Gay.it tramite un’intervista effettuata a Fanpage.it da Rebecca Baglini, stylist di D’Amico la decisione di utilizzare gli occhiali viene fatta per tracciare un confine tra pubblico e privato.

Quando indossa gli occhiali è Dargen D’Amico, quando, dietro le quinte, li toglie diviene Jacopo impegnato nei suoi lavori musicali.

Questi non rappresentano quindi una barriera verso il pubblico ma un modo di essere e presentarsi, la sua firma pubblica, che lo ha reso famoso anche a chi non era appartenente al mondo del rap italiano.