Dati Istat 2026: deficit provvisorio al 3,1% e debito al 137,1% del Pil

Istat riporta un indebitamento netto provvisorio pari al -3,1% del Pil per il 2026: il dato sarà trasmesso all'UE entro il 31 marzo e può essere rivisto alla notifica per deficit eccessivo del 21 aprile 2026

L’Istat ha diffuso i dati macroeconomici che disegnano lo stato dei conti pubblici italiani per il 2026, segnalando un indebitamento netto pari al -3,1% del Pil. Si tratta di una rilevazione provvisoria che conserva tutti i numeri chiave: crescita del Pil, rapporto debito/Pil e il valore del saldo primario. Le cifre verranno formalmente comunicate alle autorità europee e, se emergeranno informazioni più aggiornate, potranno essere modificate nel processo di notifica per deficit eccessivo.

I numeri principali e il loro significato

L’istituto statistico indica che nel 2026 il rapporto tra debito e Pil è salito al 137,1% dal 134,7% dell’anno precedente. Il Pil a prezzi di mercato è stato pari a 2.258.049 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,5% in termini nominali; in termini reali, il pil in volume è cresciuto dello 0,5%. Questi indicatori offrono un ritratto dello stato economico: il debito continua ad aumentare rispetto alla ricchezza prodotta, mentre la crescita reale resta modesta.

Saldo primario e definizioni utili

Il saldo primario, ovvero l’indebitamento netto depurato dalla spesa per interessi, è risultato pari a +0,7% del Pil nel 2026, in aumento rispetto al +0,5% del 2026. Per chiarire, il saldo primario rappresenta la capacità di un’amministrazione pubblica di finanziare la propria spesa corrente escludendo il peso degli interessi sul debito: è un indicatore centrale per valutare la sostenibilità fiscale.

Carattere provvisorio del dato e il calendario delle notifiche

L’Istat precisa che il valore del deficit/Pil comunicato è provvisorio: il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche sarà trasmesso all’autorità statistica europea, come previsto dal regolamento, entro il 31 marzo. Inoltre, prima della chiusura del processo di notifica per deficit eccessivo, fissato al 21 aprile 2026, il saldo potrebbe subire revisioni qualora emergano dati più aggiornati. Questo percorso formale è parte della procedura che assicura l’allineamento delle statistiche nazionali con quelle europee.

Possibili impatti delle revisioni

Le revisioni che possono emergere tra la trasmissione entro il 31 marzo e la notifica del 21 aprile 2026 potrebbero riguardare, ad esempio, rettifiche contabili, riclassificazioni o informazioni su operazioni straordinarie che incidono sul saldo nominale. È quindi fondamentale considerare il numero pubblicato dall’Istat come un punto di partenza, non come la versione definitiva che sarà presa in esame dalle istituzioni europee.

Reazioni politiche e interpretazioni dei fattori alla base del dato

Dal mondo politico sono arrivate valutazioni contrastanti. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha definito il dato provvisorio e ha promesso un’analisi più approfondita delle valutazioni Istat prima della comunicazione ufficiale all’UE. Ha inoltre indicato il Superbonus condomini come una delle cause che hanno inciso sul risultato di quest’anno, usando un tono di rammarico per l’effetto sul saldo.

Replica del vicepresidente M5S

Il vicepresidente e esponente del M5S, Stefano Patuanelli, ha invece risposto criticando la lettura governativa: secondo lui il Superbonus non incide sul deficit e la responsabilità dell’andamento sarebbe da attribuire alle politiche economiche dell’esecutivo, che avrebbero portato a una crescita stagnante. Patuanelli ha sottolineato come la pressione fiscale elevata e le scelte politiche abbiano, a suo avviso, impedito il raggiungimento di un deficit inferiore al 3%.

Il carattere provvisorio del dato impone prudenza: la trasmissione del conto consolidato all’UE entro il 31 marzo e la possibile revisione entro la notifica per deficit eccessivo del 21 aprile 2026 sono passaggi decisivi. Nei prossimi giorni sarà importante osservare le rettifiche tecniche e le analisi ufficiali per comprendere se e come questi numeri verranno aggiornati e quali saranno le implicazioni per le politiche economiche future.