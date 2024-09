Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli, si è messo a nudo. Tramite il suo profilo Instagram, il ragazzo ha parlato della malattia che lo ha portato a pesare 104 chili e del percorso che sta facendo per tornare a stare bene.

Classe 2004, Davide Bonolis è nato dall’amore oggi finito tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il ragazzo, da sempre molto riservato, ha deciso di aprirsi sui social per raccontare la malattia contro cui ha combattuto negli ultimi anni. A causa della mononucleosi, ha iniziato a prendere peso, arrivando a pesare 104 chili. A scuoterlo dal torpore in cui era finito è stata la morte del nonno.

A didascalia di una serie di video e foto che lo immortalano ai tempi in cui pesava 104 chili, Davide Bonolis ha scritto:

“In questo periodo io e la mia psicologa stiamo attraversando e ripercorrendo dolori traumi e disagi che hanno fatto nascere in me ansie, preoccupazioni e altro. Oggi in particolare abbiamo curato il mio momento peggiore, quello che ha portato in me più problemi quello della mononucleosi che mi ha portato a prendere peso”.