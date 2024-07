Sonia Bruganelli, oramai ex moglie di Paolo Bonolis, lancia un chiaro messaggio: la dieta e lo sport non sono più la sua priorità principale.

La celebre opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, non ha mai negato di essere ricorsa a qualche ritocchino di chirurgia estetica. Nel corso del podcast “Focaccia e Cappuccino” ha tuttavia fatto nuove rivelazioni: “Provo a fare sport e diete, ma a 50 anni il grosso l’ho fatto e posso anche fregarmene. Quelle che dicono di essere magre pur mangiando tanto mentono”.

Sonia Bruganelli: la relazione col suo corpo

Durante una recente puntata del podcast “Focaccia e Cappuccino”, Sonia Bruganelli ha sottolineato una differenza significativa tra sé e altre donne del mondo dello spettacolo riguardo al suo aspetto fisico. Ha spiegato di non essere più interessata a diete restrittive e allenamenti estenuanti, affermando di concentrarsi piuttosto su mangiare meglio e mantenersi in forma.

Ci sono altre priorità

Sonia Bruganelli ha sottolineato come di importante ci sono anche la vita, gli amici e gli aperitivi assieme a loro. A 50 anni e dopo aver completato la maggior parte della sua carriera professionale, si sente serena nel distaccarsi dalle pressioni esterne riguardo all’aspetto fisico.

Non dà più troppa importanza all’aspetto fisico

La Bruganelli, che ha sempre apprezzato l’opportunità di “abbellirsi”, recentemente ha adottato un atteggiamento più rilassato riguardo a questo tema, come dimostra la recente decisione di rimuovere un neo dal viso. A 50 anni, ha anche espresso gratitudine per aver rifiutato molte proposte di lavoro in televisione quando era più giovane, confessando di non sentirsi in grado di sopportarne la pressione.