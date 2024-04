Home > Video > "Davvero basta cercare per trovare lavoro?" "Davvero basta cercare per trovare lavoro?"

"Ti offro 1200 euro per lavorare 6 giorni su 7." @valentinoinsvizzera vuole dimostrare che basta cercare per trovare lavoro. Per testimoniare ciò contatta il datore di un bar dopo aver visto un annuncio su Facebook: ascoltate bene cosa propone. Voi avreste accettato?