Vincenzo De Luca ha attaccato Ignazio La Russa dopo le dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Belve.

Ha dedicato a lui un reel su Instagram, arrivando a paragonare il presidente del Senato al cantante Blanco.

Vincenzo De Luca: “Bisognerebbe che qualcuno ricordasse a La Russa che è presidente del Senato”

Vincenzo De Luca non ha apprezzato le dichiarazioni che Ignazio La Russa ha rilasciato nella sua intervista a Belve. Ha dedicato al presidente del Senato un reel su Instagram, con ironia, paragonandolo al cantante Blanco, la cui esibizione a Sanremo si è conclusa con la distruzione dei mazzi di rose dell’allestimento, che lo ha portato ad essere indagato dalla Procura di Imperia.

“Ignazio La Russa rivendica il suo carattere di uomo libero e quindi ritiene di essere autorizzato a dire qualunque castroneria gli passi per la testa. Bisognerebbe che qualcuno ricordasse a La Russa che è presidente del Senato, seconda carica dello Stato, rappresentante di tutto il popolo italiano. Non è solo Ignazio, è il presidente del Senato e quindi se possiamo accettare che vada ancora in giro con la camicia sbottonata e la panza sopra la cintura, non possiamo accettare espressioni e concetti che offendono la dignità e la civiltà nel nostro Paese” ha dichiarato De Luca.

De Luca paragona La Russa a Blanco: “Sarà ospite a Sanremo a tirare fioriere sul pubblico”

Nella chiusura del suo reel, il presidente della Regione Campania, ha lanciato una provocazione. “Vedrete che Ignazio La Russa sarà invitato, io ormai me lo aspetto, come ospite d’onore a Sanremo. Così avremo quello che tira calci alle fioriere e La Russa che prenderà le fioriere e le tira in testa al pubblico.

E così avremo dimostrato di essere moderni e trasgressivi tutti quanti. Che Dio ce la mandi buona” ha dichiarato De Luca.