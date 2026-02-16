Seguire Kian nei suoi primi passi, prime parole e piccole scoperte con mamma Giulia Salemi e papà Pierpaolo Pretelli.

La nascita di Kian, il primo figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha trasformato la loro vita e rafforzato il loro legame. Tra prime parole, primi passi e scelte quotidiane come l’ingresso al nido, la coppia dimostra che la gioia familiare può crescere giorno dopo giorno, lontano dai rumors e sotto lo sguardo attento dei follower.

Una famiglia più unita che mai: la scelta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per Kian

Nonostante i rumors sulle crisi sentimentali, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli appaiono oggi più felici che mai, soprattutto da quando, il 10 gennaio 2025, è nato il loro primo figlio, Kian. L’amore tra i due influencer, nato sotto i riflettori nella casa del Grande Fratello, sembra essersi consolidato con l’arrivo del piccolo. Come ha raccontato Giulia ai suoi follower: “Kian ha iniziato l’asilo, è stata una decisione condivisa tra me e Pier”.

I genitori hanno spiegato che, osservando il carattere curioso e vivace del bambino, hanno deciso di anticipare l’ingresso al nido: “Lui è un bambino che ama esplorare, che tocca tutto, ama conoscere, ama i bambini. È veramente un peccato doverlo obbligare a stare in casa”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: prime scoperte e momenti indimenticabili con Kian

A poco più di un anno, Kian sta vivendo le sue prime grandi esperienze: ha imparato a camminare e ha pronunciato la sua prima parola, “papà”, mentre Giulia attende con entusiasmo il momento in cui dirà “mamma”. L’influencer ha promesso di condividere questo momento speciale con i follower, riprendendolo con il cellulare: “Appena lo dirà, vi farò vedere tutto!”. Tra passeggiate, giochi e nuove scoperte, la loro quotidianità racconta un legame saldo e autentico, lontano dai rumors.