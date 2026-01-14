La nota influencer ha rotto il silenzio: ecco cosa ha confessato tra le lacrime sui social.

La nota influencer e conduttrice Giulia Salemi ha rotto il silenzio sulle nuove e violente proteste in Iran. Ricordiamo che la Salemi è di origini persiane. Ecco le sue parole tra le lacrime.

Giulia Salemi in lacrime: l’appello per l’Iran

Giulia Salemi, di origini persiane da sempre in prima linea per i diritti del popolo persiano, ha deciso di rompere il silenzio con un video sui social, per parlare di quanto sta accadendo in Iran, con la violenza a seguito delle proteste contro il regime.

L’influencer ha denunciato un isolamento forzato che impedisce oggi ogni comunicazione con l’Iran: “hanno isolato il Paese, spegnendo internet, le luci e le linee telefoniche, nel tentativo di zittire le proteste. Provate a immaginare se avvenisse qui a casa nostra. Come ci sentiremmo? Soli, isolati dal mondo.”

Giulia Salemi in lacrime: “Vivo nell’angoscia”

Nel video Giulia Salemi ha espresso tutta la sua angoscia e preoccupazioni per i parenti che ha a Teheran, con i quali non riesce a mettersi in contatto per via del blackout: “io vivo nell’angoscia perché da giorni non riusciamo a contattare i nostri familiari a Teheran.” La nota conduttrice ha proseguito parlando di una vera e propria “strage di innocenti“: “hanno aperto il fuoco sulla folla, causando morti e più di diecimila arresti, e siamo solo all’inizio. Non si può rimanere in silenzio davanti a questa violenza. Il coraggio degli iraniani brilla più forte. Uomini, donne, giovani e anziani marciano insieme e di fronte a questo coraggio immenso noi non possiamo restare indifferenti.”